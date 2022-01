Niciun câștigător la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Italia Nu a existat niciun castigator in primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Italia, dupa ce principalele partide aflate la guvernare au anuntat in prealabil ca parlamentarii sai vor depune buletine albe. Partidele de centru-stanga si de centru-dreapta nu au ajuns la un acord cu privire la un candidat comun si nimeni nu a obtinut cele doua treimi necesare din voturile celor 1.009 alegatori, , informeaza DPA. Rezultate similare sunt asteptate in turul al doilea si al treilea, marti, respectiv miercuri. Abia dupa cel de-al patrulea tur de scrutin, programat joi, va fi suficienta o majoritate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

