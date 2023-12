Stiri pe aceeasi tema

- Anul Capitalei Europene a Culturii, marcat de expoziții și spectacole care au precedat preluarea titlului, deschiderea oficiala avand loc in zilele de 17 – 19 februarie cu cateva momente remarcabile precum expoziția retrospectiva Victor Brauner de la muzeul de arta dar și altele care au starnit destule…

- In perioada 8-10 decembrie, Timișoara marcheaza inchiderea programului „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Universitatea de Vest din Timișoara a pregatit o serie de evenimente destinate timișorenilor de toate varstele. Acest moment important reprezinta nu doar incheierea unui capitol remarcabil…

- Evenimentul „Timișoara 2023 la nesfarșit” va marca simbolic incheierea povestii “Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Timp de patru zile, intre 7 si 10 decembrie, vor fi zeci de actiuni in mai multe locatii ale orasului, principalele concerte urmand sa aiba loc in Piata Unirii. Peripetia…

- Weekendul care marcheaza incheierea programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii este marcata de UVT cu o serie de evenimente dedicate Revoluției Romane, inceputa la Timișoara, in 1989. Programul cuprinde expoziții, intalniri cu elevii din școlile timișorene, tururi ghidate, simpozioane și…

- Proiectul prin care societatea Aquatim a oferit culturii Uzina de Apa de la Urseni se apropie de final. Proiectul Muzeul Apei – racord la rețeaua culturala a Timișoarei, derulat de Fundația Aquatim a avut loc in perioada mai-decembrie fiind parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», și Consiliul Județean Timiș, prin Muzeul Satului Banațean Timișoara, impreuna cu Muzeul Național al Țaranului Roman București, verniseaza expoziția itineranta de sculptura și pictura ”Centrul Artistic Baia Mare…

- Cele peste 100 de piese, evaluate la peste o jumatate de miliard de euro si care vor fi expuse pe simezele Muzeului National de Arta din Timisoara (MNArT) in cadrul expozitiei „Brancusi: surse romanesti si perspective universale”, au ajuns in Capitala Europeana a Culturii si vor fi montate de catre…

- Cea mai mare expoziție organizata vreodata in Romania in cinstea lui Constantin Brancuși va fi gazduita de municipiul Timișoara, care este Capitala Europeana a Culturii, in anul 2023. Expoziția este denumita „Brancuși: surse romanești și perspective universale” și se va deschide la 30 septembrie 2023.…