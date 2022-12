Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…

- Vazuta drept favorita la caștigarea Campionatului Mondial, Brazilia a fost eliminata in sferturi de Croația (1-1, 2-4 la penalty-uri). Neymar (30 de ani) a fost extrem de afectat dupa meciul disputat vineri și a vorbit despre viitorul sau la naționala Braziliei. Neymar, viitor incert in naționala Dupa…

- Croația a reușit sa elimine Brazilia de la Cupa Mondiala, o alta surpriza de la CM din Qatar. Neymar și compania au mers acasa, iar Luka Modric ii consola pe jucatorii Selecao dupa ce i-a eliminat din turneu. croatia’s luka modric consoles members of brazil’s team after knocking them out of the world…

- Principala favorita a speciliastilor la castigarea Cupei Mondiale din Qatar, Brazilia a invins luni seara Coreea de Sud, in optimile de finala ale competitiei. Selecao a rezolvat meciul inca din prima repriza, scorul final fiind 4-1 (4-0), sudamericanii reducand turatiile dupa pauza.

- Robert Lewandowski a rabufnit la conferința de presa, cand a fost intrebat despre Lionel Messi. Starul polonez și-a pierdut rabdarea inainte de startul Cupei Mondiale din Qatar. Un jurnalist l-a intrebat despre presupusul dialog pe care l-a avut cu Messi, dupa gala Balonului de Aur din 2021. Messi a…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…