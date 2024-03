Anglia – Brazilia 0-1 si Franta – Germania 0-2 au fost in format live score, pe AS.ro. Englezii au fost invinsi pe Wembley de catre Brazilia, Endrick reusind sa marcheze primul sau gol in tricoul nationalei Selecao. De cealalta parte, Germania a invins cu 2-0 pe Franta. Germanii au deschis scorul prin Florian Wirtz, in […] The post Franta – Germania 0-2! Nemtii nu au mila de nationala lui Mbappe. Anglia – Brazilia 0-1. Endrick, eroul sud-americanilor appeared first on Antena Sport . Articolul Franta – Germania 0-2! Nemtii nu au mila de nationala lui Mbappe. Anglia – Brazilia 0-1. Endrick, eroul…