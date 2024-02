Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa golul din PSG – Real Sociedad. A devenit primul jucator din istoria Ligii Campionilor care marcheaza in 10 meciuri consecutive sustinute de echipa sa pe teren propriu si in care a fost titular. Kylian Mbappe a deschis scorul in partida cu Real Sociedad, in minutul…

- Lazio a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadio Olimpico, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar Paris Saint-Germain a invins-o pe Real Sociedad cu scorul de 2-0 (0-0), pe Parc des Princes conform agerpres.ro. Lazio a facut un joc…

- Gigi Becali a anuntat ca a avut o oferta soc de 5 milioane de euro pentru Florinel Coman din Argentina. Coman i-a dezvaluit si echipa care era dispusa sa ii achite clauza de reziliere lui „Mbappe de Romania”. Gigi Becali l-a bagat imediat in sedinta pe Coman si i-a spus sa nu accepte oferta pentru…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Cupa Ligii Portugaliei | Partida Benfica – Estoril a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru a doua semifinala a competiției, iar dupa acest meci s-a aflat a 2-a finalista a Cupei. In cealalta semifinala, Braga a produs surpriza și s-a calificat in ultimul act al competiției, dupa ce s-a…

- Fundasul argentinian Lisandro Martinez, accidentat pe 20 septembrie, intr-un meci contra lui Bayern Munchen, in Liga Campionilor la fotbal, ar urma sa revina pe gazon in luna ianuarie, a anuntat clubul Manchester United, citat de EFE.''Recuperarea mea merge foarte bine. Ma simt puternic, fac toate…

- Harry Kane (30 de ani) a inscris doua goluri in Bayern Munchen - Stuttgart 3-0, victorie in urma careia bavarezii s-au apropiat la 4 puncte de liderul Bundesligii, Bayer Leverkusen. Bayern - Stuttgart, epilogul etapei 15 din Bundesliga, i-a pus fața in fața pe golgheterii campionatului german, Harry…