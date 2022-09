Stiri pe aceeasi tema

- La Iasi, in cadrul festivalului Serile Filmului Romanesc, celebrul actor Marcel Iures, alaturi de actorul la fel de renumit George Mihaita, a jucat magistral in piesa „Pai... despre ce vorbim noi aici, domnule?", regizat de Alexandru Dabija. Interpretarea i-a adus minute in sir de aplauze si ovatii…

- coZma, la doar 15 ani a facut vara și mai fierbinte decat era, cu o piesa inedita in colaborare cu Boby. De mic copil, acesta canta prin casa, iar peste cațiva ani, parinții s-au decis ca are tot ce este nevoie pentru a ajunge unul dintre cei mai mari artiști. Susținut de parinții sai, impreuna cu profesoara…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…

- Goodboys a lansat piesa “Jack Flip”. Ajunsa exact la timp pentru sezonul de festival, refacerea melodiei legendare „Jack” de la Breach evoca toate ingredientele necesare pentru a deveni una dintre piesele de top din aceasta vara. „Jack Flip” combina ritmurile pop electrice cu cantitatea potrivita de…

- Dupa ce a facut furori cu cel mai recent single – „Florile Tale” – Nicole Cherry iși continua procesul de maturizare muzicala cu cel mai nou single – „Ce Vrea o Femeie”. Piesa marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe,…

- Ca urmare a cererii mari de bilete pentru spectacolul „Imblanzirea scorpiei”, a carui premiera va avea loc joi, 30 iunie, Teatrul Național completeaza programul de spectacole al lunii iunie cu o reprezentație suplimentara programata miercuri, 29 iunie, de la ora 19, la Sala 2 TNTm. Cele doua reprezentații…

- Jax Jones și Martin Solveig lanseaza in colaborare cu GRACEY piesa „Lonely Heart”. Melodia prezinta o latura mai intunecata a catalogului Europa, cu vocea și versurile melancolice și tulburatoare ale lui GRACEY ghidand ritmurile perseverente. „Abia am așteptat sa apara aceasta melodie, mai ales acum,…