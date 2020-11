Netflix şi-a dublat investiţia în Marea Britanie la un miliard de dolari Cheltuielile Netflix pentru filme si seriale pe teritoriul britanic au crescut, in conditiile in care erau de 500 de milioane de dolari in 2019, potrivit unui purtator de cuvant al grupului, confirmand informatii ale cotidianului The Guardian. In total, 50 de programe au fost finantate de Netflix anul acesta, precum celebrul serial "The Crown" despre familia regala britanica, si asta in ciuda perturbarilor cauzate de pandemie. Criza sanitara a provocat stoparea filmarilor in timpul starii de urgenta din primavara. Filmarile au putut fi reluate in conditii sanitare stricte, atunci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

