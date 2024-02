Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de mii de disponibilizari de la inceputul anului – o medie de 1.000 pe zi in primele doua luni ale anului 2024. Reduceri care afecteaza giganții tehnologici și micile startup-uri, de la San Francisco la Tel Aviv. Dar au un numitor comun minim: reducerea costurilor pentru a se concentra pe…

- Cel puțin 6 companii uriașe din domeniul tehnologiei planuiesc sa semneze un acord in aceasta saptamana, care ar ghida felul in care se lupta cu inteligența artificiala și potențialul ei de a interveni in alegerile democratice. De vineri, 16 februarie, pana duminica, 18 februarie, va avea loc Conferința…

- Marile companii de IT continua valul de concedieri si in 2024, cu peste 23.000 de oameni afectati in ianuarie. SAP, Microsoft, eBay, Google si Amazon sunt printre gigantii care opereaza restructurari, arata Ziarul Fianciar.

- Autoritatea de reglementare a concurentei din Marea Britanie (CMA) intentioneaza sa oblige marile companii tehnologice sa ofere firmelor rivale un acces mai mare la date si sa le limiteze sa-si promoveze propriile produse sub noile prerogative pe care urmeaza sa le primeasca de la guvern, transmite…

- CMA si-a consolidat supravegherea firmelor din Big Tech, precum proprietarul Facebook, Meta, Alphabet, compania-mama a Google, Amazon si Apple. Dorinta sa de a le controla mai strict a fost clarificata anul trecut cand a intervenit in achizitionarea de catre Microsoft a producatorului Call of Duty,…

- Cursa pentru supremație in materie de servicii AI este acerba. Ultima mutare a fost efectuata de Google, care intenționeaza sa preia „coroana” OpenAI – Microsoft. Intr-o conversație care include flux audio și video, noul model Gemini uimește prin nivelul ridicat de ințelegere a intențiilor exprimate,…

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…