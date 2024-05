Stiri pe aceeasi tema

- ”Imaginați-va urmatoarea scena, precum intr-un roman SF. Ești teleportat intr-un oraș plin de oameni care fac afaceri, vand haine, pantofi, carți, cantece, jocuri și filme. Totul pare normal. Apoi incepi sa observi ceva ciudat. Toate magazinele, toate cladirile aparțin unui tip pe nume Jeff. Nu deține…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Este pentru prima data cand cel mai populat oras din India ocupa primul loc in Asia. In fruntea listei globale a bogatilor pe orase din 2024 se afla New York (119), urmat de Londra (97). In Asia, Mumbai – capitala financiara a Indiei – a avansat cu 92 de miliardari, potrivit Hurun. Urmeaza aproape Beijing…

- Legislația europeana cu privire la mediul online este tot mai avansat reglementata cu scopul de a proteja utilizatorii de internet, dar și economia din Uniunea Europeana (UE). Astfel, incepand cu data de 7 martie 2024, marile companii tehnologice globale (cinci din Statele Unite ale Americii și una…

- UE a intermediat un consens politic provizoriu la inceputul lunii decembrie, iar acesta a fost apoi aprobat in sesiunea de miercuri a Parlamentului, cu 523 de voturi pentru, 46 impotriva si 49 de voturi neexprimate. ”Europa este ACUM un standard global in domeniul inteligentei artificiale”, a scris…

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- Legea piețelor digitale a Uniunii Europene trebuie respectata de catre giganții tehnologici – Google, Amazon, Apple, Bytedance (TikTok), Facebook și Microsoft. Ce este important de știut este ca de acum vor fi reguli mai stricte de confidențialitate pentru reclamele personalizate, Jurnaliștii de la…

- Incepand cu 7 martie a.c., regulile jocului se schimba pentru giganții tehnologici. Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta și Microsoft trebuie sa respecte Actul Piețelor Digitale (DMA) al Uniunii Europene. Acest act vizeaza facilitarea accesului concurenților mai mici la piețele digitale și asigurarea…