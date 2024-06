Cea mai valoroasă companie din lume pare să nu se oprească din creștere Cea mai valoroasa companie din lume Compania americana Nvidia si-a consolidat statutul de cea mai valoroasa companie din lume, dupa ce actiunile producatorului de semiconductori au urcat cu 2,5%, pentru a atinge un nou record, in conditiile in care partenerii Dell si Super Micro Computer au primit comenzi de servere pentru startup-ul AI al lui Elon Musk, transmite Reuters. Nvidia, a carei capitalizare de piata a depasit-o pe cea a Microsoft marti, a adaugat aproape 84 de miliarde de dolari la valoarea sa de piata, de 3.340 miliarde de dolari, la nivelul actual al pretului actiunilor, de 138,99… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

