Nesiguranță și politică: Macron, posibil cu mâna întinsă peste gard AFP anunța, dupa ce a urmarit rezultatul alegerilor parlamentare din Franța, ca potrivit proiecțiilor facute dupa incheierea celui de al doilea tur al legislativelor, alianța partidelor de centru din care face parte și formațiunea președintelui Macron nu a reușit sa obțina majoritatea absoluta de 289 de mandate. Alianța „Ensemble!” ar obține intre 210 și 250 de mandate in camera inferioara a Parlamentului francez (totalizand 577 de locuri), urmata de coaliția de stanga „NUPES”, cu 150-180 de mandate. Pe locul trei s-ar clasa extrema dreapta (Rassemblement National), cu aproximativ 100 de mandate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron va conduce incepand de luni o Franta transformata, dupa alegeri legislative in urma carora partidul sau a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, deschizand o perioada de incertitudine si instabilitate, relateaza AFP. Coalitia presedintelui francez s-a clasat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pierdut controlul in Adunarea Naționala, la alegerile legislative de duminica, un impas major care ar putea duce la un blocaj politic, daca partidul sau nu va reuși sa negocieze alianțe cu alte partide, relateaza Digi24 cu referire la Reuters.

- Coalitia prezidentiala Ensemble! va avea 245 de deputați in Adunarea Nationala din totalul de 577, in conditiile in care ar fi avut nevoie de 289 de mandate pentru a detine majoritatea. Blocul de stanga Nupes va avea 131, conform rezultatelor alegerilor de duminica din Franta, anuntate de ministerul…

- Duminica 19 iunie a avut loc in Franța cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative. Spre deosebire de alegerile precedente, din 2017, rezultatele de duminica au fost mai incerte ca niciodata, data fiind importanta lor, cu considerabil efect politic nu doar intern dar și la nivel european.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP. Daca…

- Franta a decis sa expulzeze sase spioni rusi care au operat sub acoperirea ambasadei lor la Paris si "ale caror activitati s-au dovedit a fi contrare intereselor sale nationale", a anuntat, luni, Ministerul francez de Externe, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vanzarile de automobile electrice noi pe piata din Franta le-au depasit, pentru prima data in istorie, pe cele cu motoare pe benzina in primul trimestru, un punct de cotitura pentru vehiculele cu emisii reduse in contextul preturilor ridicate la pompa si al subventiilor guvernamentale pentru modelele…

- Presedintele american Joe Biden va discuta marti, prin videoconferinta, cu liderii din Franta, Regatul Unit, Germania si Italia despre razboiul din Ucraina, a anuntat Casa Alba, citata de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…