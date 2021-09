Nemulțumiri și prețuri care „explodează”! Oficialii Instituției Prefectului Salaj s-au intalnit ieri cu reprezentanții celor mai importante sindicate din Salaj, dar și cu cei ai patronatelor, discuțiile aducand in centrul atenției problemele cu care se confrunta o anumita parte a populației, agenții economici din mediul privat, dar și salariații din sanatate și educație. Prezent la ședința Comisei de Dialog Social, liderul Cartel Alfa Salaj, Laurențiu Ghiuruțan, a declarat: „domnule prefect, constat cu tristețe ca mișcarea sindicala mai este reprezentata de FSLI și Cartel Alfa. La 23 de luni de guvernare, nivelul de trai al oricarui… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Generala a Industriașilor din Romania (UGIR) continua seria acțiunilor de informare și consultare, la nivel național, cu privire la stabilirea nivelului salariului minim pe economie, obiectivul fiind acela de a oferi un sprijin real in discuțiile și negocierile din Cadrul Consiliului Național…

- Klaus Iohannis ii indeamna pe romani sa joace golf. Dar cat de scump este, de fapt, jocul recomandat de seful statului? "Ma bucur sa intalnesc aici atatia oameni pasionati de golf, un sport care nu este deloc exclusivist si care ofera un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp in natura, de a…

- Prețurile spot din Asia pentru gazul natural lichefiat (LNG) au crescut in aceasta saptamana la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata, in condițiile in care cumparatorii europeni concureaza cu cei...

- Economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, iar fata de aceeasi perioada a anului trecut, Produsul Intern Brut (PIB) a consemnat un avans de 13% pe seria bruta si de 13,6% pe seria ajustata sezonier; conform datelor provizorii publicate marti de…

- Premierul Florin Cîțu a stârnit marți un val de ironii și nemulțumiri pe pagina sa de Facebook unde a postat definiția din DEX a liberalismului cu ocazia Zilei Limbii Române. În timp ce unii i-au raspuns tot cu definiții din DEX pentru cuvinte precum 'cârpa', 'mitomanie',…

- Exista unele lucruri care nu vor fi niciodata (sau cel puțin nu in viitorul apropiat) anulate. In sensul ca oamenii au nevoie de unele lucruri, indiferent cat de mult avanseaza tehnologia și cat de mult se...

- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare cu livrare vineri are o medie-record de 645 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. Totodata, pretul maxim orar este de 885,7 lei pe MW, de asemenea unul istoric, intre orele 20:00 si 21:00. Aceasta pe fondul temperaturilor extrem de…

- Baile Cojocna sunt locul ideal pentru o ieșire cu familia, in zilele toride de vara, daca nu vrei sa cheltuiești mulți bani. Care sunt tarifele?Anul acesta, la Baile Cojocna, biletul pentru adulți este 20 de lei pe zi, iar pentru copii este 15 lei. Liviu Bojan, administratorul complexului, a spus ca…