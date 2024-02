Stiri pe aceeasi tema

- Obligațiile UE privind creșterea cantitații de biocombustibili folosiți in combustibilul pentru transporturi, vor determina creșterea prețului benzinei cu cca 2,5% in anul 2025 și cca 3,8% in anul 2030, in condițiile menținerii constante a prețului petrol

- Papa Francisc a deplans sambata “inmultirea teribila a atacurilor impotriva evreilor in intreaga lume”, precum si cresterea antisemitismului si anti-iudaismului incepand cu 7 octombrie si declansarea razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Noi, catolicii, impreuna cu…

- Președintele Partidului Republican din Romania, Marian Cucșa, se arata indignat de modul in care sunt tratați romanii de actuala putere. Recentele creșteri ale prețurilor polițelor RCA reprezinta, in opinia liderului republican, o noua lovitura pe care cetațenii o primesc de la guvernarea PNL-PSD, care…

- Stabilitatea guvernamentala si fiscala, sustinerea investitiilor publice si atragerea unui volum cat mai consistent de fonduri europene au fost principalele teme ale reuniunii de lucru a premierului Marcel Ciolacu cu reprezentantii Camerei Franceze de Comert si Industrie in Romania.

- Romania a inregistrat in ultimii 13 ani printre cele mai mici cresteri de preturi la locuinte dintre statele europene, de 25%, un nivel mai mic fiind raportat doar de Spania si Finlanda, in timp ce Cipru, Italia si Grecia sunt singurele tari in care achiz

- Pretul locuintelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o crestere de 0,8 comparativ cu trimestrul al doilea, in conditiile in care nu mai putin de 18 state membre au inregistrat cresteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, citate de…

- Continue reading Jumatate dintre cumparatori se așteapta la creșteri de prețuri pentru apartamente in 2024, conform unui sondaj. Clujul a intrat in noul an ca cel mai scump oraș din țara at Info real.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune ca și dorește menținerea schemei de plafonare/compensare, subliniind ca sunt furnizori care factureaza sub plafon. „Și intr-un plafon de 0,31 lei/kWh vedem ca sunt furnizori care factureaza sub plafon, inclusiv pe factura mea, in funcție de politica comerciala…