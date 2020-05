Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta o testare a populatiei la nivel national, dupa data de 1 iunie, aceasta urmand sa fie realizata prin Institutul National pentru Sanatate Publica. ”Noi avem o testare pe care o facem, in colaborare cu Institutul Național pentru Sanatate Publica și Centrul Naționalt…

- Nelu Tataru a anunțat ca dupa ce Romania va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19. „Poate dupa 15 mai sa avem o scadere a numarului de infecții. Suntem in momentul in care avem mai multe focare, multe cadre medicale infectate, plus lispa personal medical. Odata atins…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat ca Romania se indreapta spre varful pandemiei de 20 mii de cazuri, adaugand astfel ca se cauta spații pentru a se relaxa situația din spitalele. Tataru a anunțat ca dupa ce țara noastra va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19.…

- Nelu Tataru a declarat ca in prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 – 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste/zi, in 57 de puncte de testare, scrie agerpres.ro. ,,Sunt operationalizate sau in curs de operationalizare, din acest motiv facem in jur de 4.500…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, in contextul pandemiei de coronavirus, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse ar putea aparea dupa 15-20 mai sau 1 iunie, informeaza AGERPRES . Demnitarul a precizat ca relaxarea masurilor privind combaterea coronavirusului se va face…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, la Galati, ca va evalua situatia in privinta demiterii directoarei Spitalului de Pneumoftiziologie Galati, Monica Necula, dupa ce aceasta ar fi refuzat internarea unor batrani cu Covid-19 de la Centrul privat de Ingrijiri Batrani ‘Sf. Ilie’ din oras.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat duminica, la Constanta, ca reprezentantii ministerului analizeaza varianta ca in situatia in care spitalele de suport pentru pacienti cu noul coronavirus vor fi ocupate la jumatate din capacitate, bolnavii asimptomatici sau cei considerati cazuri usoare si…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…