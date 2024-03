Negocieri pentru creșterea salariilor pentru cei 9.000 de angajați ai CEO Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia revin astazi la masa negocierilor pentru un nou Contract Colectiv de Munca. Discuțiile se reiau dupa circa 3 saptamani de pauza. Aceasta a fost motivata de necesitatea de a stabili componența sindicala a Comisiei de Negociere. In total sunt 15 membri de sindicat in Comisia respectiva. Viitorul Contract Colectiv de Munca va fi valabil doi ani de zile și va cuprinde principalele drepturi ale minerilor și energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Aici mai activeaza inca peste 9.000 de salariați. Negocierile pentru noul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

