„Ne-au spus că avem «femei kamikaze»”. Viața în cele șase luni de ocupație rusă, descrisă de localnicii din Balakliia Orașul Balaklia și satul Verbivka din regiunea Harkov din apropiere au fost sub ocupație rusa timp de aproape șase luni, perioada in care localnicii și-au riscat adesea viața pentru a face rost de hrana. Ei au povestit jurnaliștilor ucraineni cum au trait și supraviețuit in aceasta perioada, relateaza publicația rusa independenta Meduza , care citeaza site-ul ucrainean Hromadske „Viața a fost foarte grea”, a spus o femeie de 62 de ani, pe nume Olha. „Toți cei care au fost aici au lucrat in gradini in mijlocul focurilor de arma. Ne-au spus chiar ca avem «femei kamikaze», femei care vor continua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

