Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea cladirii unde funcționeaza Ateneul „Mihail Jora” din Bacau este in plina desfașurare. Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, și ministrul Mediului, Mircea Fechet, au fost pe șantier pentru a verifica stadiul lucrarilor. Proiectul de reabilitare a Filarmonicii…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, PS Iosif Pauleț, PS Petru Sescu, pr. director Petrica Tamaș și elevi ai Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” au pus piața de temelie și au marcat inceperea lucrarilor la construirea unui corp nou de cladire – Școala, in cadrul acestui colegiu.…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- „Progres vizibil pe șantierele de la SJU Bacau”, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Impreuna cu managerul SJU Bacau- Irina Florea – și directorul medical – dr. Aurelia Țaga – Ivancea a revenit, astazi, in acest șantier pentru a vedea progresul inregistrat. „Mobilizarea…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a vizitat șantierul noului sediu al Bibliotecii Județene Bacau. „Atat in interiorul, cat și in exteriorul fostului muzeu de Istorie (care va fi relocat), mobilizarea in șantier este exemplara”, a constatat președintele CJ. La toate etajele și…

- Consiliul Județean Bacau ar putea fi condus, in premiera, de o femeie, dupa alegerile locale din aceasta vara. Potrivit unor surse neconfirmate oficial, Partidul Social Democrat o va susține pentru postul de președinte pe senatoarea Ionela Cristina Breahna Pravaț. Social-democrații au stabilit inlocuitorul…

- Impreuna cu primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghina, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a participat la semnarea unui contract de finanțare crucial pentru proiectul de extindere a rețelei de distribuție gaze naturale in cartierele Slobozia și Borzești. Evenimentul a avut…

- Se lucreaza in forța in aceste zile la drumul expres din zona Tureni. Pe șantier e forfota mare iar vremea buna pare sa țina cu constructorii. Cristian Marius Man este cel care a filmat șantierul cu ajutorul unei drone și a postat VIDEO-ul pe Youtube. Chiar daca filmarea este facuta sambata, 10 februarie…