O gunoiște otrăvește viața locuitorilor din comuna Ivancea Locuitorii din comuna Ivancea se confrunta cu o grava provocare de mediu: o gunoiște provoaca neliniște și revolta in rindul populației locale. Dominind satul, gunoiștea nu numai ca strica peisajul, dar reprezinta și un pericol pentru sanatate. La fiecare rafala de vint, gunoaiele sint purtate de vint in jurul satului, iar in lunile de vara, groapa de gunoi emana un miros insuportabil. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

