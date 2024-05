Mitropolia Clujului continua sa ajute persoanele cu venituri modeste și distribuie și in acest an peste 700 de pachete alimentare nevoiașilor de la Turda și Pata Rat. Pachetele au fost imparțite la sediul Mitropoliei de IPS Andrei, astfel incat persoanele respective sa se bucure de sarbatorile pascale in tihna. Persoanele in cauza se afla in evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La sarbatorile mari de peste an, Arhiepiscopia Clujului ofera mereu pachete substanțiale, cu alimente neperisabile și produse de igiena. De asemenea, in fiecare…