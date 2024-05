Stiri pe aceeasi tema

- „Prin acțiunile in strada, in comunitați, cu ajutorul voluntarilor, Mihai a strans și depune cu peste 40% mai multe decat primarul in exercițiu. Acesta este semnalul piteștenilor pentru administrația curenta. Oamenii s-au mobilizat sa ofere semnaturile, in strada, fiind angrenați in nevoia de schimbare…

- Emil Boc anunța sambata ca va candida pentru al șaselea mandat de primar al Clujului. Boc face anunțul intr-un discurs live pe pagina sa de Facebook.„Imi voi depune candidatura pentru un nou mandat de primar al Clujului.

- Copleșiți de nazdravaniile tembele ale lui Piedone și de zimbetele forțate și disperate ale doctorului Cirstoiu, n-am mai realizat ca ne scapa multe aspecte ale anului electoral. Și unul dintre ele arata ca o șmecherie cu bucluc legata cu ața de cilți. Este cea a listelor cu semnaturi de susținere.…

- Andrei Golgotiu si-a lansat, sambata, candidatura la Primaria Sector 2 din partea partidului REPER, angajandu-se ca va sustine o administratia in care "cetateanul este nucleul", iar vocea lui este "cea mai importanta", potrivit Agerpres. La evenimentul desfasurat in Parcul Circului au mai participat,…

- Partidul REPER și-a anunțat luni lista candidaților la alegerile europarlamentare din 9 iunie, prezentand o echipa din care fac parte actuali europarlamentari precum Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pislaru, actualii deputați Andrei Lupu și Oana Cambera și Simina Tulbure dar și cercetatorul…

- Curtea Constituționala a examinat astazi propunerile Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatele de deputat a Speianu Ana, candidat supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și a Said-Muhmad Amaev, candidat supleant de pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

- Surse politice au dezvaluit care ar fi, la aceasta ora, ințelegerile dintre PSD și PNL pentru alegerile din acest an. Lista scurta a celor convenite intre cele doua partide aflate la putere ar fi urmatoarea: 8-22 septembrie alegeri prezidentiale 8 decembrie alegeri parlamentare Candidati comuni la Bucuresti,…

- Nicolae Florin Palașan, fost subprefect al județului Mureș cu susținere din partea Partidului Social Democrat, și-a anunțat vineri, 2 februarie, sprijinul pentru candidatura omului de afaceri Cosmin Pop la funcția de primar al municipiului Targu Mureș. Anunțul a fost facut intr-un comentariu postat…