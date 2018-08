Stiri pe aceeasi tema

- Distrugatorul britanic ”HMS Diamond” a escortat doua nave de razboi rusești in timpul trecerii lor prin Canalul Manecii, transmite ITV News. Marți, distrugatorul britanic a intrat in mare, pentru a supraveghea trecerea navei anti-submarin „Severomorsk“ și a crucișatorului anti-racheta „Marshal Ustinov“,…

- Pana la sfarșitul anului in curs, Rusia va intari Flota Marii Negre cu șase nave de razboi de diferite clase, a declarat comandantul Flotei Marii Negre a Rusiei, Alexander Moiseev, citat de TASS, potrivit paginaderusia.ro.

- Marea Britanie va intra in “stare de urgența”, daca va parasi UE fara un acord, a declarat fostul procuror general Dominic Grieve, un susținator al taberei conservatoare care militeaza la Westminster pentru ramanerea in blocul comunitar. Potrivit Sky News, Grieve a declarat că o ieșire…

- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

- Ministerul Apararii sud-coreean a anuntat sambata ca l-a convocat pe atasatul militar rus in legatura cu incalcarea de catre avioane rusesti a zonei de identificare pentru aparare aeriana a tarii (KADIZ), informeaza agentia Yonhap.Ministerul Apararii a declarat ca Park Chul-kyun, directorul…

- O penurie de hrana, combustibil si medicamente se va instala la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din UE, daca cele doua parți nu incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie The Sunday Times, preluat de Associated Press. The Sunday Times prezintă trei scenarii…

- Șeful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a cerut omologului rus Serghei Lavrov sa "ia masuri concrete" pentru a reasigura Statele Unite, in special cu privire la "interferențele" Rusiei in alegerile din Statele Unite, potrivit Rador, care citeaza Le Soir.

- A7V a fost numele tancurilor germane care, in 1918, au aparut pe frontul din Franța. Cea mai noua versiune a tancului „Leopard 2“ de asemenea a fost denumita A7V. Potrivit Die Welt, in acest fel in armata germana se intoarce vehiculul de lupta care a șocat armatele inamice și care a fost pensionat cu…