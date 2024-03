Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca securitatea Europei este "in joc" in Ucraina, avertizand ca o victorie a Rusiei impotriva Kievului "ar reduce credibilitatea Europei la zero".

- Atacul care l-a vizat marti la Vilnius pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a defunctului lider al opozitiei ruse Aleksei Navalnii, decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil „organizat de Rusia”, au transmis miercuri serviciile de informatii lituaniene, citate de AFP. „Este probabil…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reunit luni, la Paris, peste 25 de tari aliate Kievului, pe care le indeamna la un „salt” impotriva unei „inaspriri evidente” a Moscovei, intr-un moment critic pentru Ucraina, care asteapta armament din Occident, necesar supravietuirii sale, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat sambata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, ca sprijinul Frantei pentru Ucraina nu va slabi si ca nu ar trebui sa se bazeze pe o oboseala in randul europenilor, relateaza AFP.

- UE este ghidata de planurile de a furniza Kievului arme cu raza lunga de acțiune care ar ajunge in „inima Rusiei”. Acest lucru a fost declarat de ministrul rus de externe Serghei Lavrov la conferința științifica și practica „Euromaidan: deceniul pierdut al Ucrainei”, noteaza TASS. „Conform datelor…

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- UPDATE 15:10 Ucraina se retrage dintr-un punct strategic, pe care rușii se straduiesc sa-l cucereasca Ucraina desfașoara manevre in unele zone din orașul Avdiivka, pentru a retrage trupele in „poziții mai avantajoase”, iar in alte locuri incearca sa indeparteze trupele rusești, a declarat joi purtatorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…