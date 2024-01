Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis duminica, in discursul sau de Anul Nou, ca Rusia nu va da inapoi niciodata, dupa ce si-a „aparat ferm” interesele in anul 2023, si a adus un omagiu soldatilor, fara a mentiona explicit Ucraina, relateaza agentiile de presa straine. „Am dovedit adeseori ca putem…

- Dupa Ucraina, urmatoarele ținte ale Kremlinului ar putea fi Republica Moldova și țarile baltice, a avertizat șeful armatei belgiene, Michel Hofman, potrivit Politico.Rusia "a aratat deja ca are voința de a ataca un vecin", a declarat amiralul Hofman pentru publicația belgiana de știri VRT, in timp ce…

- David Arahamia, liderul partidului „Slujitorul poporului” și șeful delegației ucrainene la negocierile cu rușii din Belarus și Turcia in martie 2022, susține ca delegația lui Putin a facut promisiuni de pace in schimbul renunțarii la aderarea la NATO, dar ucrainenii nu au avut incredere, a relatat pravda.com.ua,…

- Un grup mare de foști mercenari ruși ai lui Wagner a inceput sa se antreneze cu forțele speciale din regiunea sudica rusa Cecenia, a declarat luni liderul cecen Ramzan Kadirov. Wagner a jucat un rol proeminent in unele dintre cele mai crancene lupte din razboiul Rusiei in Ucraina, dar viitorul sau a…

- Kremlinul a respins speculatiile potrivit carora presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar avea o sosie care il reprezinta in cadrul unor aparitii publice, informeaza marti dpa. „Probabil ati auzit ca se presupune ca Putin ar avea mai multe dubluri, care lucreaza in locul sau in timp ce el sta intr-un…

- A fost din nou mare zarva pe internet. Canal rusesc de Telegram „General SVR”, care pretinde ca are surse la Kremlin, a anunțat ca liderul rus Vladimir Putin a murit joi seara, „la reședința sa din Valdai. La 20:42, ora Moscovei, medicii (…) l-au declarat mort „. S-a speculat ca secretarul Consiliului…

- Vladimir Putin ar fi suferit duminica seara un „stop cardiac” in apartamentul sau privat din Moscova, scriu mai multe publicații britanice, citand un canal Telegram despre care se crede ca este administrat de un fost membru al Kremlinului. „Ofițerii de securitate ai președintelui rus Vladimir Putin,…