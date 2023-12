Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei s a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Serbiei, cu scorul de 37 28 19 13 , duminica seara, la Herning, in Grupa E, conform Agerpres.roTricolorele au…

- Meciul dintre Romania și Serbia va avea loc astazi la ora 19:00, in cadrul celei de-a doua etape a grupelor Campionatului Mondial. Echipa noastra se va confrunta cu o adversara de valoare similara, iar obținerea victoriei este esențiala pentru a spori șansele de a avansa in faza urmatoare a grupei principale.…

- Nationala Romaniei a debutat cu o victorie categorica la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia. Scorul a fost 44-19 (25-6) cu Chile, vineri, la Herning (Danemarca), in Grupa E.

- Federația Internaționala de Handbal (IHF) propune noua vedete de urmarit la Campionatul Mondial care incepe astazi in Danemarca, Suedia și Norvegia. Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, impotriva celei mai slabe formații din grupa, Chile. Urmeaza testele…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.

- Mondialul de handbal bate la ușa. Puțin timp ne mai desparte de debutul unei noi ediții a Campionatului Mondial feminin de handbal, competiție care va fi gazduita de trei țari - Danemarca, Norvegia și Suedia - și care se va desfașura intre 29 noiembrie și 17 decembrie.