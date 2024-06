Romania a fost invinsa de naționala Olandei in ultima etapa a fazei preliminare de la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin. Tricolorele antrenate de Simona Maior Pașca au pierdut la trei goluri diferența, insa merg mai departe in grupele principale, unde intra cu 0 puncte. Cele doua naționale știau inca de dinaintea meciului ca vor merge braț la braț in grupele principale, insa nu s-au menajat, ținand cont ca in joc erau doua puncte pe care ar fi urmat sa le aiba in cont in main round. Startul meciului a fost bun pentru fetele noastre, dar olandezele au revenit pe finalul primei reprize.…