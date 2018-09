NASA, lansare. Laser pentru studiul gheții Agentia spatiala americana NASA a lansat sambata cel mai avansat laser plasat vreodata pe orbita, ICESat-2, care are misiunea de a studia amploarea topirii ghetii pe Terra, aflata intr-un proces de incalzire, transmite France Presse. Satelitul de jumatate de tona a fost propulsat de o racheta Delta II de la baza aeriana Vandenberg din California, la ora locala 06:02 (13:02 GMT). Aceasta misiune, de un miliard de dolari, este 'extraordinar de importanta pentru stiinta', a declarat presei Richard Slonaker, managerul programului ICASat-2 al NASA. Aceasta pentru ca, de aproape zece ani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

