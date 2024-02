Guvernul aproba, in sedinta de miercuri – 28 februarie, o ordonanta pentru inființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru intreprinderi mici și mijlocii și turism. Acestea vor functiona in Ploiesti, Brasov si Constanta. Agenția teritoriala pentru intreprinderi mici și mijlocii și turism Ploiești are un numar de 83 posturi și este inființata prin fuziunea Agenției […]