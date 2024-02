Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul inființeaza trei agentii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism la Ploiești, Constanța și Brașov, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea acestora aflandu-se pe ordinea de zi a ședinței de miercuri. Astel, vor lua naștere mai multe agenții pentru IMM-uri…

- Guvernul infiinteaza agenții teritoriale pentru IMM-uri și turism. Reprezentanța din Alba va fi preluata de agenția din Constanța Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri, prin ordonanta de urgenta, infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii in turism, informeaza Agerpres. Se infiinteaza agentiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism, astfel:…

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri – 28 februarie, o ordonanta pentru inființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru intreprinderi mici și mijlocii și turism. Acestea vor functiona in Ploiesti, Brasov si Constanta. Agenția teritoriala pentru intreprinderi mici și mijlocii…

- Topul creșterii prețurilor la imobiliare s-a schimbat radical in Romania. Prețurile apartamentelor au explodat in mod neașteptat in doua orașe. Atenție, experții dezvlaluie ca nu e vorba de orașele mari ca București, Timișoara sau Cluj- Napoca.Brașov și Oradea, fruntașe la creșterea prețurilor apartamentelor…

- SC RAZVAN INDUSTRIE SRL, titular al activitatii: „2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Loc. Campia-Turzii, str. Ialomiței,…

- ”Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, 20 de judete vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Astfel, sistemul va fi operationalizat in Bacau, Brasov, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinti, Neamt,…

- Federația Bancilor pentru Alimente din Romania, impreuna cu cele noua Banci pentru Alimente din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați anunța ca prima etapa a a Colectei Naționale de Alimente, cu prezența voluntarilor in magazine, s-a incheiat.