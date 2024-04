Stiri pe aceeasi tema

- Iosif și Mirela Butacu au inființat, in urma cu doi ani, o ferma cu struți chiar langa municipiul Bacau, dupa ce s-au intors din strainatate, și dupa ce au vizitat toate crescatoriile mari din Romania.

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat ca „de doi ani de zile bancile centrale practica dobanzi real pozitiv, ceea ce va face un iad din viața datornicilor”. Acesta a indemnat romanii sa nu mai aștepte sa creasca nivelul de trai, ci sa apeleze la alte soluții, precum refolosirea unor lucruri…

- Un cetațean turc a incercat sa intre in Romania cu haine contrafacute, in valoare de 480.000. A fost oprit de catre polițiștii de Frontiera din Negru Voda. Miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta, politistii de frontiera au controlat, pe sensul de intrare in tara,…

- Dezvoltatorul imobiliar Euro Vial Residence achizitioneaza sase hectare de teren in Constanta, intr-o tranzactie de 6,5 milioane de euro. Pe terenul achizitionat urmeaza a fi dezvoltat un proiect mixt, cu peste 800 de apartamente si case, un centru comercial de tip strip mall si multiple spatii de servicii.…

- Tendința de creștere a prețurilor se menține constanta la inceputul primaverii pe piața rezidențiala din Romania, propulsand Oradea in fața Timișoarei in raport cu veniturile obținute de locuitori.

- Vlad Mirița e tenor de ani de zile, el a urcat pe scene mai cunoscute scene de opera din Romania, dar și din strainatate. Totodata, el e pasionat de zootehnie, de peste zece ani de zile are in Targoviște, la Chindia, o ferma de pasari și porci. Tenorul Vlad Mirița locuiește in București alaturi de soția…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 31 ianuarie a.c. Memorandumul cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) in Municipiul București, in vederea utilizarii optime…

- Ideea de incalzire in pardoseala nu este noua. Primele dovezi ale acestui tip de incalzire dateaza inca din antichitate, intr-o forma mai simpla. Sistemele moderne de incalzire in pardoseala au aparut pe la inceputul secolului XX, crescand tot mai mult in popularitate datorita beneficiilor pe care le…