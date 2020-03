Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air modifica gratuit datele de calatorie pe cursele de Italia, din cauza raspandirii epidemiei cu coronavirus Blue Air anunța ca modifica gratuit data de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie si 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

- Filmarile la Misiune Imposibila 7 erau programate in Italia. Acestea ar fi trebuit sa inceapa pe 20 februarie și sa se deruleze timp de trei saptamani. Producția a fost suspendata din cauza epidemiei de coronavirus, care a lovit Italia, au anunțat oficialii Paramount, citați de TMZ. „In timpul acestei…

- Napoli și Barcelona se intalnesc astazi, de la ora 22:00, in turul optimilor de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Austria a decis, duminica, suspendarea tuturor trenurilor catre și dinspre Italia din cauza epidemiei de coronavirus, dupa ce doi pasageri au prezentat simptome de infectare cu virusul Covid-19, transmite...

- Apple prelungeste perioada in care magazinele din China ale companiei vor ramane inchise dn cauza epidemiei provocate de nou coronavirus, chiar daca lucreaza pentru redeschiderea birourilor corporative si a centrelor de contact, a anuntat producatorul de iPhone-uri, citat de Reuters, potrivit news.ro.La…