- In portul ucrainean Ismail, soferii de camioane stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP.

- Și-a inceput cariera profesionala intr-o banca, unde primea sarcini pe care nu le voiau alții, a inceput sa faca afaceri cu terenuri, iar acum, compania pe care a fondat-o impreuna cu Andrei Diaconescu deține unele dintre cele mai bune locații din București. Daca mai sunt și alții ca noi care…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei este susținut in continuare, deși se afla in spatele gratiilor. Chiar in aceste momente, este protest la intrarea in penitenciarul Rahova. Peste 100 de persoane s-au adunat in fața penitenciarului și cer eliberarea lui Cristian Popescu Piedone. Iata ce se intampla…

- Florin Ristei și-a deschis restaurant in pandemie, iar de cand s-au ridicat restricțiile, afacerea lui merge foarte bine. Artistul a recunoscut ca la inceput a fost mai dificil, insa acum localul sau nu duce deloc lipsa de clienți. Invitat la podcastul lui Radu Țibulca, Florin Ristei a povestit și despre…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, o parte dintre ele aflandu-se deja in silozuri, iar o cantitate similara se afla deja pe drum, a afirmat, marti, directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea,…

- Sorin Cimpeanu l-a dus pe președintele Bancii Mondiale, David Malpass, inapoi in bancile unei școli! S-a intamplat joi, la Școala nr. 168 din zona Giulești-Sirbi a Capitalei. La intalnire au fost prezenți și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, alaturi de directorul Roma Education Fund, Ciprian…