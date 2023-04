Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, precum si cofondatorul Apple, Steve Wozniak, si alti o mie de experti din domeniul tech au cerut o pauza de șase luni in dezvoltarea sistemelor avansate de inteligența artificiala pentru ca aceastea "prezinta riscuri profunde pentru umanitate".

- Magnatul Elon Musk si un grup de experti in inteligenta artificiala si responsabili din industria IT au facut apel la o pauza de sase luni in pregatirea de sisteme mai puternice decat modelul GPT-4 recent lansat de laboratoarele OpenAI, avertizand intr-o scrisoare deschisa

- Start-up-ul OpenAI a declarat marți ca incepe sa lanseze un model puternic de inteligența artificiala cunoscut sub numele de GPT-4, pregatind terenul pentru proliferarea tehnologiei asemanatoare cu cea umana și pentru o mai mare competiție intre finanțatorul sau Microsoft Corp (MSFT.O) și Google de…

- Toata lumea vorbește despre ChatGPT, cea mai noua și mai stralucitoare “jucarie”, o tehnologie revoluționara, care promite ca va ușura enorm diferite activitați profesionale, dar, care reprezinta și o mare amenințare in același timp. Se preconizeaza ca inteligența artificiala va inlocui complet poziții…

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- ​Șeful Microsoft a spus la summitul de la Davos ca planul este ca programe de AI precum ChatGPT sa fie integrate in toate produsele companiei. Microsoft a investit și va mai investi in OpenAI, compania care a dezvoltat chatbot-ul despre care s-a vorbit enorm la final de 2022.