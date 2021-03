Mureş: Instrumente muzicale noi scoase pe piaţă de cel mai mare producător din Europa, în pandemie Cel mai mare producator de instrumente muzicale din lemn din Europa, HORA Reghin, care in acest an aniverseaza 70 de ani de la infiintare, in perioada de pandemie a reusit sa scoata pe piata trei noi produse, viori cu goarna, chitare electrice cu sase corzi si un instrument de percutie denumit cajon.



"Una din solutiile pentru a avea comenzi si pentru a iesi din aceasta situatie de criza a fost scoaterea pe piata a noi produse. In acest sens, chiar am abordat si am reusit sa construim industrial primele viori cu goarna, care au o calitate foarte buna, care depaseste cu mult performantele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

