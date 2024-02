Stiri pe aceeasi tema

- Renault Scenic caștiga din nou titlul de Mașina Anului 2024. A fost ales de 61 de jurați din 23 de țari diferite, dintre șapte finaliste. Renault Scenic a mai caștigat titlul in 1997. „Noua regina” a fost incoronata la Salonul Auto de la Geneva, conform agenției ANSA, conform Mediafax.Ceremonia…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca masina sa, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster, pentru ca, asa cum in Franta masina guvernului si a autoritatilor este Renault, in #Romania masina autoritatilor si a premierului trebuie sa fie Duster:"Din acest moment, Guvernul Romaniei și premierul…

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- Țari din Europa in care fumatul este interzis in mașina. Fumatul in mașini este complet interzis in doar trei țari din UE, iar in alte 13 nu exista nicio interdicție. Germania are in plan sa interzica fumatul in mașini in care se afla copii și femei insarcinate. Ministrul sanatații al țarii, Karl Lauterbach,…

- Peste 513 mii de mașini au fost produse anul trecut in Romania, in ușoara creștere fața de 2022. Dacia a produs 322 de mii de mașini, iar Ford 191 de mii. Citește și:Edilul a recunoscut fapta si a detaliat cum a dat foc Primariei Beleti-Negresti ”In decembrie 2023, au fost produse in Romania un numar…

- Peste 42.000 de masini electrice au fost inmatriculate, pana in prezent, in Romania, din care circa 16.800 doar in 2023, cu 35% mai multe fata de datele din 2022, arata o analiza de specialitate, publicata joi.

- Romania devine o piața tot mai atractiva pentru marile lanțuri de magazine, in ultimii ani tot mai mulți retaileri alegand sa investeasca in țara noastra. In curand, pe piața din Romania va intra lanțul de magazine Mr. DIY, specializat in articole pentru casa, cosmetice sau accesorii pentru calculatoare…