- Primaria Comunei Comana, judetul Constanta, angajeaza muncitor necalificat, post vacant, pe perioada nedeterminata, la structura gospodarie comunala.Pentru a participa la concurs nu este necesara vechimea in munca.Calendarul de desfasurare a concursuluiData publicarii si afisarii anuntului de concurs…

- Specialiștii au stabilit ca mai multe instrumente din piatra, gasite in vestul Ucrainei, au o vechime de peste un milion de ani. Ele ar putea fi cea mai veche dovada a prezenței umane pe continent. Potrivit biziday.ro, in anii 1970, intr-o cariera din Korelovo, la poalele Munților Carpați, au fost gasite…

- Uneltele de piatra descoperite in Ucraina datand de 1,4 milioane de ani ar putea fi primele indicii concrete ale prezenței hominidelor in Europa, potrivit unui studiu recent. Evident, aceste instrumente nu au fost facute de oamenii moderni, ci mai degraba de o specie verișoara disparuta, relateaza Rador…

- Un zid din epoca de piatra descoperit sub valuri in largul coastei germane a Marii Baltice ar putea fi cea mai veche megastructura cunoscuta construita de oameni in Europa, spun cercetatorii, potrivit The Guardian. Zidul, care se intinde pe aproape un kilometru de-a lungul fundului marii in Golful…

- Firma de Contabilitate din Turda angajeaza economist! Cerințe: studii superioare, vechime in contabilitate minimum 1 an, cunoașterea Word, Excel, SPV, aplicații internet utile in domeniul contabil, cunoașterea soft-urilor Saga constituie avantaj; Responsabilitați: cunoașterea temeinica a funcțiunii…

- Electrolytic Coating este o companie care are hala de producție in Turda, fiind specializata in acoperiri galvanice electrolitice pentru piese metalice, dedicate industriei auto. Principalul proces este cel de acoperire cu un aliaj de zinc-nichel al pieselor. ANGAJEAZA: Laborant chimist / Tehnician…

- STADA a investit in viitoarea fabrica de medicamente de la Turda peste 60 de milioane de euro, pana acum. Fabrica STADA Turda, aflata pe ultima suta de metri cu pregatirile, a fost subiectul unui reportaj PRO TV privind investițiile straine din Romania. Mihai Fugarevici, Directorul General STADA Romania…

- A fost cel mai cunoscut optician din Germania: Guuml;nther Fielmann a murit in Schleswig Holstein la varsta de 84 de ani. Antreprenorul a construit un grup activ la nivel international cu zeci de mii de angajati,, relateaza presa germana, potrivit stiripesurse.ro.Fondatorul lantului de opticieni cu…