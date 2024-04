Stiri pe aceeasi tema

- Societate comerciala cu activitate in domeniul publicitar cauta muncitori cu/sau fara experienta in montarea de panouri publicitare.Daca esti o persoana harnica, atenta la detalii, dornica sa invete si sa se dezvolte intr-un mediu dinamic, te asteptam in echipa noastra!Responsabilitati: asamblarea,…

- Transilvania Impact angajeaza Voliști – Deservenți incarcator frontal. Cerințe: experiența manipulare incarcator frontal demonstrabila prin proba de lucru; permis de conducere cat B. Responsabilitați: menținerea in stare optima a utilajului; anunțarea defecțiunilor și acționarea in cel mai scurt timp…

- MODULO, cel mai mare producator de piatra decorativa din Europa angajeaza: MUNCITOR NECALIFICAT (la fabrica din Turda). Responsabilitați: Executarea sarcinilor de munca in conformitate cu instrucțiunile primite de la supervizorii

- ????TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul in TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, RECRUTEAZA: – CONDUCATOR AUTO TRANSPORT PERSOANE – ELECTRICIAN AUTO Cerințe minime CONDUCATOR AUTO TRANSPORT PERSOANE -permis de

- Firma de Contabilitate din Turda angajeaza economist! Cerințe: studii superioare, vechime in contabilitate minimum 1 an, cunoașterea Word, Excel, SPV, aplicații internet utile in domeniul contabil, cunoașterea soft-urilor Saga constituie avantaj; Responsabilitați: cunoașterea temeinica a funcțiunii…

- Electrolytic Coating este o companie care are hala de producție in Turda, fiind specializata in acoperiri galvanice electrolitice pentru piese metalice, dedicate industriei auto. Principalul proces este cel de acoperire cu un aliaj de zinc-nichel al pieselor. ANGAJEAZA: Laborant chimist / Tehnician…

- In urma postarii articolului de ieri, cititorii TurdaNews s-au sesizat și au anunțat prezența aceluiași grup infracțional care a acționat la Campia Turzii și Turda, in comuna Mihai Viteazu! Aceștia ar fi fost vazuți ultima oara pe strada cu biserica Ortodoxa, duminica, in jurul amiezii. Mai multe detalii…

- Societatea I&C Transilvania Construcții SRL angajeaza șofer profesionist cu experiența pe autobasculanta 8×4. Mai multe detalii se pot obține la numarul de telefon 0720 233 620. Ne poți trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail [email protected] sau il poți depune personal la sediul firmei…