Stiri pe aceeasi tema

- Datorita eforturilor pe care le-au intreprins, parlamentarii PNL din Maramureș au reușit sa aduca Maramureșul in top 3 județe care primesc alocare bugetara in plus, in baza amendamentelor pe care le-au depus. 21,43 milioane de lei vor fi alocați pentru modernizarea județului, dintre care 9,6 milioane…

- Incasarile realizate pana la sfarșitul lunii noiembrie de municipalitatea Targu Mureș au fost de 628,4 milioane de lei, reprezentand circa doua treimi din cel mai mare buget local aprobat de pana acum, cel al anului 2023, in valoare de 974,8 milioane de lei. Potrivit conducerii Primariei, se preconizeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va aproba joi noi fonduri catre administrația publica locala. „Sunt aproape 300 milioane de lei, cea mai mare parte fiind pentru finanțarea chetuielilor legate de instituțiile de cultura gestionate local. E vorba de filarmonici, teatre și opera.”, a declarat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi alocata catre administratia publica locala o suma de aproape 300 de milioane de lei, pentru finantarea cheltuielilor legate de institutiile de cultura. “Asa cum am facut in ultimele sedinte, alocam si astazi fonduri catre…

- “Asa cum am facut in ultimele sedinte, alocam si astazi fonduri catre administratia publica locala. Sunt aproape 300 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind pentru finantarea cheltuielilor legate de institutiile de cultura gestionate local”, ”, a declarat Marcel Ciolacu. El a precizat ca este vorba…

- Potrivit proiectului, se stabileste la venituri in suma de 308.759,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 655.863,5 milioane lei credite de angajament si in suma de 404.792,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 96.033,0 milioane lei. Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 25.360,5…

- Executivul a aprobat, joi, o hotarare de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli din invatamantul preuniversitar.Acul normativ prevede suplimentarea bugetului autoritatilor…

- Guvernul a adoptat, vineri, un act normativ prin care se acorda suma de 15,7 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru plata ajutorului public judiciar in etapa urmaririi penale, a anuntat Ministerul Justitiei. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, in sedinta de Guvern au fost…