Muncitorii au stat cu brațele incrucișate timp de o ora la fabrica Electrolux din Susegana, regiunea Veneto, din Nordul Italiei. Ei au decis sa intre in greva pentru a obține o schimbare a dispozitivelor medicale. Maștire furnizate lucratorilor, Ffp2 s-au dovedit improprii, deoarece creeaza probleme respiratorii pentru cei care stau 8 ore in fabrica, la […] The post Muncitorii dintr-o fabrica italiana s-au saturat de maști: „Greva ca sa respiram!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .