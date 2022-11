Munca flexibilă nu mai rentează? Aproximativ 68% dintre liderii de afaceri la nivel global considera ca progresele inregistrate in ceea ce privește munca flexibila in timpul pandemiei Covid-19 sunt acum in pericol, deoarece companiile se confrunta cu incertitudinea economica, potrivit unui sondaj realizat de rețeaua profesionala LinkedIn. Respodenții sondajului, 2900 de manageri la nivel executiv din SUA, Marea Britanie, Germania, […] The post Munca flexibila nu mai renteaza? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

