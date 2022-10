Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au indisponibilizat in primele noua luni ale anului peste 700 kg de droguri, 25.000.000 de tigarete, 36 de tone de tutun vrac si 89 de arme de foc si au instituit sechestru asupra a 324 de imobile, 232 de autoturisme, a peste…

- In data de 05.10.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 151.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 43.700 de mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…

- Conducatorii de camioane care au tranzitat astazi teritoriul raioanelor Ialoveni și Hincești au fost opriți de polițiștii de patrulare, in cadrul unei operațiuni speciale. Oamenii legii au vrut sa le atraga atentia asupra pericolului accidentelor produse din cauza oboselii la volan.

- La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 00.45, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau a depistat in flagrant un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Marasesti din municipiu cu viteza de 138km/h, abatere stabilita si inregistrata cu aparatul radar,…

- La data de 27 septembrie 2022, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Șona au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din municipiul Blaj. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autorizația provizorie de circulație a autoturismului…

- In noaptea zilei de 31 August 2022, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au identificat in trafic un barbat, in varsta de 30 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiu, avand dreptul de conducere anulat.Conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice…

- Amenda dura pentru un barbat din Mamaia. Polițiștii l-au sancționat dur deoarece practica pe strada „alba-neagra”. Barbatul amendat este cunoscut de oamenii legii, avand la activ fapte mult mai grave. Ce amenda a primit barbatul Oamenii legii l-au amendat pe un barbat din Mamaia in timp ce practica…

- Ieri, 03 august, la ora 20.31, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe raza localitații Buciumi. La volan a fost identificat un barbat de 41 de ani din localitate, care a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat,…