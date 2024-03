Devine interzis în Germania. Ce trebuie să știe românii din această țară UE, motivul din spatele legii Vești rele pentru iubitorii de animale. O rasa de caini foarte iubita, recunoscuți pentru iubirea pe care le-o poarta stapanilor și modul ușor de a de adapta intr-o familie, va fi interzisa in Germania. Motivul pentru care a fost adoptata aceasta lege. Rasa de caini, interzisa la nemți Cainele a fost, dintotdeauna, cel mai bun […] The post Devine interzis in Germania. Ce trebuie sa știe romanii din aceasta țara UE, motivul din spatele legii appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar oameni bogați locuiesc in acest sat din Romania. Vile și palate, mașini scumpe și obiecte de valoare iți fura privirile de la primul pas. Zvonurile spun ca localnicii sunt interesați doar sa se afișeze, fiindca la interior locuințele lor nu ar fi finalizate. Ce noteaza presa din Germania despre…

- Ministrul Alina Gorghiu a dezvaluit cat a platit anul trecut statul roman pentru a aduce fugarii in tara. Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a declarat ca in acest an au fost aduși inapoi in țara 131 de fugari, ceea ce inseamna o medie de doua persoane pe zi. De asemenea, a fost inițiat un proiect…

- Vești rele de la meteorologi. Specialiștii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile și au dezvaluit cum va fi vremea in toata țara. Unde vin ploile pentru cateva zile și unde va fi cald și bine. Romanii vor avea parte și de un fenomen extrem. Romania, cuprinsa de praful saharian Un val de praf…

- In ediția de vineri seara, 16 februarie 2024, telespectatorii au avut parte de un moment plin de emoție la Romanii au talent, dar și de senzualitate din partea unor concurenți din Germania. Cuplul Michael si Kira a dansat senzual pe muzica romantica, iar jurații au fost de-a dreptul impresionați. Cel…

- Vești bune pentru pensionari. Minitrul Muncii a abordat unul dintre cele mai de interes subiecte ale momentului, respectiv pensiile. Afla tot ce trebuie sa știi daca vrei sa te pensionezi mai devreme. Anunțul oficial pentru cei care vor sa se retraga din campul muncii. Romanii care vor putea ieși la…

- Nelu Vlad, solistul trupei Azur, diagnosticat cu hematom pe creier, se afla internat, intr-un spital din Cluj, inca din data de 27 ianuarie 2024. Aflat pe scena, in acea zi, el și-a pierdut brusc vederea și echilibrul. Artistul ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre starea sa actuala de…

- Romanii sunt cunoscuți pentru modul ”original” de a fura in orice chip și d eoriunde, iar un șofer romand din Germania nu a facut excepție de la aceasta regula. Cu ce a fost prins asupra sa? Roman, surprins cu un sandviș plin cu bani Autoritațile germane au avut parte de o descoperire neobișnuita in…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani. Klaus Iohannis a promulgat legea acordarii unui sprijin prin cardul de energie in valoare de 750 de lei. Cine poate beneficia de acest ajutor, aflați in randurile urmatoare. Romanii care vor poate primi 750 de lei pentru locuințe și gospodarii Legea promulgata…