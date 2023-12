Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Mihai Rotaru i-a oferit un raspuns categoric lui Gigi Becali. Patronul Universitatii Craiova a declarat ca nu vrea sa discute despre alte echipe, marturisind ca urmatorul obiectiv al echipei sale este distantarea fata de echipa de pe locul patru, anume Rapid. Dupa ce Universitatea Craiova a invins-o…

- Marius Sumudica a lansat un val de critici la adresa unui titular de la FCSB. Ovidiu Popescu a intrat in vizorul antrenorului de la Gaziantep, dupa ultimele prestatii. „Sumi” a declarat ca l-ar amenda pe mijlocas pentru unele reactii din timpul meciurilor. Ovidiu Popescu a fost titular in derby-ul cu…

- Dan Sucu a avut o prima reactie dupa victoria obtinuta de giulesteni cu Universitatea Craiova, scor 2-0, si a dezvaluit ca se teme de derby-ul FCSB – Rapid. Patronul alb-visiniilor a recunoscut ca este ingrijorat, chiar daca echipa lui a ajuns la noua meciuri la rand fara infrangere. Finantatorul Rapidului…

- Gabi Balint a rabufnit dupa ce i s-a spus ca CSA Steaua s-a infiintat in 2017. Legenda formației din Ghencea este de parere ca formația militara, pregatita de Daniel Oprița, este adevarata Steaua București. Fostul atacant al „roș-albaștrilor” a sarit in apararea echipei pregatite de Daniel Oprița. Acesta…

- Legenda stelista Victor Pițurca (67 de ani) spune ca el, impreuna cu ceilalți jucatori care au caștigat Cupa Campionilor Europeni in anul 1986, vrea sa preia secția de fotbal din cadrul CSA Steaua București și sa atraga investitori de partea trupei din Ghencea, pentru ca „militarii” sa promoveze in…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Kevin Soni ar putea debuta la Rapid, in partida cu Poli Iasi, din urmatoarea etapa de Liga 1. Cristiano Bergodi a facut anuntul, si a dezvaluit ca atacantul va fi in lotul giulestenilor pentru duelul cu moldovenii. Rapid – Poli Iasi, partida din etapa a 12-a din Liga 1, va fi in format live text, […]…