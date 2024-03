Stiri pe aceeasi tema

- IN LOVE… Lucian Braniste a iesit pentru prima data in public impreuna cu noii sai colegi. Este vorba despre cei de la Partidul Social Democrat care l-au cooptat in echipa lor pentru alegerile locale. La trei zile dupa ce presedintele Organizatiei Judene a PSD Vaslui, Adrian Solomon, l-a dat pe viceprimarul…

- E greu sa nu observi ca, odata ce a ocupat scaunul coruptului Buzatu, Adrian Solomon a capatat o anumita prestanța aristocratica. Nu mai este nici bețivul care se cearta cu baiatul de la șaormarie, nici conducatorul de fanfare țiganești. A devenit un intelectual rasat care bubuie de cultura, un butoi…

- NEINSPIRAT… Ionel Sandu a inceput vijelios cursa pentru caștigarea fotoliului de primar, facand un anunț riscant. Vineri, in cadrul unei conferințe de presa, acesta a declarat ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge primar va fi evaluarea fiecarui funcționar al instituției, pe modelul lui…

- IZBANDA… Povestea uluitoare a unui copil din satul Stanilești vine sa dovedeasca faptul ca, uneori, cei plecați din Vaslui pe urmele propriilor speranțe, au mai multe șanse sa se intalneasca cu succesul, decat daca ar fi stat in locurile natale. Este vorba despre Rareș Silitra, puștiul de 15 ani care…

- FISURA… Incepand cu aceasta luna, salariul primarului municipiului Vaslui, Vasile Paval, a crescut la 27.000 de lei brut, la care se mai adauga sporul de 25% acordat pentru implicarea in proiecte pe fonduri europene. De mariri considerabile de salarii se vor bucura și cei doi viceprimari, Lucian Braniște…

- HOTARARE… Aleșii locali au stabilit, in sfarșit, componența Comisiei pentru stabilirea și negocierea indicatorilor de performanța la SC Transurb SA Vaslui. Membrii acesteia sunt consilierii Lucian Braniște (PNL), Cornel Adumitroaie (PSD), Mihaela Bohotineanu (USR) și Sorin Radu (ALDE), carora li se…

- Un barbat din Sri Lanka dat in urmarire internaționala de Poliția Romana in 1991, dupa ce și-a omorat un conațional in anul 1991 intr-un bloc din București a fost prins abia acum, dupa 33 de ani. Barbatul care acum are 52 de ani a fost prins de poliția din Germania. Barbatul fusese dat in […] Articolul…

- CINE IMPARTE, PARTE-ȘI FACE… Au trecut patru zile de cand Moș Craciun și-a descarcat tolba in Piața Civica din Vaslui și angajații primariei inca nu au deslușit misterul celor peste 100 de cadouri care au disparut inainte de a fi imparțite. La fel ca in opera lui Caragiale și angajații lui Paval s-au…