Stiri pe aceeasi tema

- BAZA SPORTIVA LACUSTRA… Cand primarul Vasile Paval a anunțat la Vaslui ca pe locul unde se facea balciul de Sfanta Maria va fi o moderna baza sportiva cu terenuri sintetice, nimeni nu se aștepta ca aceste construcții vor fi lacustre. Cum vremea se desprimavareaza și inca temperaturile sunt cu minus,…

- PREGATIRI… Mașinile oprite, staționate sau parcate neregulamentar in municipiul Vaslui vor putea fi ridicate de catre un operator autorizat, pe baza unui regulament ce trebuie aprobat de Consiliul Local. Documentul, pe care vi-l prezentam integral la finalul articolului, s-a aflat pana ieri in dezbatere…

- NEPROFESIONISTI… Imagini incredibile in Ajun de Craciun, in Centrul Civic al municipiului Vaslui: peste 150 de copii, care au stat aproape o ora la rand sa primeasca un pachetel cu dulciuri, au plecat dezamagiti acasa, unii chiar in hohote de plans, dupa ce Primaria Vaslui, intr-o lipsa totala de inspiratie,…

- DEFECTIUNE…Marea investitie a primarului Vasile Paval, mostenita de la fostul sau coleg, Victor Cristea, linia de troleibuze, le da mari batai de cap angajatilor de la Transurb. Este pentru a doua oara de la inaugurare cand liniile electrice se rup si traficul este blocat. Inaugurata acum patru luni,…

- CU INTARZIERE… Primaria Vaslui se digitalizeaza cu viteza luminii, dar și cu sprijinul financiar insemnat al Uniunii Europene. Cea mai recenta etapa pe scara evoluției digitale a fost bifata vineri, cand instituția condusa de Vasile Paval a finalizat proiectul “Sistem Integrat de e-Administrație, etapa…

- DAR… Denisa, fetița care-și cauta jucarii in tomberoane, pentru a avea și ea de ziua Moșului Nicolae, este fericita. In sfarșit in casuța ei saracacioasa din suburbia Vasluiului, la Rediu, a venit Moș Nicolae. Prin intermediul unor mesageri ai Moșului, prefectul Daniel Onofrei și viceprimarul Vasluiului,…

- DISPUTE… Scandal de proporții la Vladia, comuna Dragomirești, dupa ce primarul Danuț Iacob a decis, prin Consiliul Local, demolarea unui pod din lemn, vechi de zeci de ani, deteriorat intr-o proporție mai mare de 80%. Edilul a luat aceasta decizie ținand cont și de faptul ca locuitorii celor cateva…