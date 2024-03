MISTER ELUCIDAT… De ce a ales Lucian Braniște sa candideze din partea PSD și de ce PNL a mers pe mana lui Robert Vlada ? De ce nu și-a anunțat, inca, ultimul candidatura in mod oficial? Deocamdata, avem versiunea lui Vlada, cea in care Braniște a fost susținut de partid, dar a ales sa treaca in […] Articolul Interesantul caz al domnului Vlada, din cvasi-anonim, candidat PNL la Primaria Vaslui! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .