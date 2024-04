ALERTĂ: Urșii din pădurile Vasluiului au început să facă pui! Ursoaicele dau târcoale gospodăriilor! ATENȚIE… Județul Vaslui devine, incet și sigur, casa pentru tot mai mulți urși. In ultimele zile, a fost semnalata prezența mai multor femele de urs in județ. Doua dintre acestea au fost observate in zona Negrești și Lipovaț – Chițoc, iar o ursoaica cu pui a fost zarita in nordul comunei Alexandru Vlahuța. Deocamdata nu […] Articolul ALERTA: Urșii din padurile Vasluiului au inceput sa faca pui! Ursoaicele dau tarcoale gospodariilor! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

