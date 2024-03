Stiri pe aceeasi tema

- IN LOVE… Lucian Braniste a iesit pentru prima data in public impreuna cu noii sai colegi. Este vorba despre cei de la Partidul Social Democrat care l-au cooptat in echipa lor pentru alegerile locale. La trei zile dupa ce presedintele Organizatiei Judene a PSD Vaslui, Adrian Solomon, l-a dat pe viceprimarul…

- E greu sa nu observi ca, odata ce a ocupat scaunul coruptului Buzatu, Adrian Solomon a capatat o anumita prestanța aristocratica. Nu mai este nici bețivul care se cearta cu baiatul de la șaormarie, nici conducatorul de fanfare țiganești. A devenit un intelectual rasat care bubuie de cultura, un butoi…

- NEINSPIRAȚI… Organizația Județeana a PSD Vaslui și-a stabilit ieri candidații pentru alegerile locale, atat la la primarii, cat și la Consiliul Județean. Conferința de dupa ședința a fost una lipsita de surprize și a venit sa confirme ceea ce toata lumea deja știa: social-democrații vor merge pe mana…

- MOTTO: Va fac pe toti daca ma albiti la caras! S-a umflat orzul cu ceapa in Gibilan. I-a intrat ideea fixa in cap ca e singurul si cel mai de valoare pesedist care poate candida la sefia CJ Vaslui. Si tot el e singurul care ii poate bate pe toti ceilalti fraieri contracandidati. Deocamdata insa, […]…

- VIATA IN RAZBOIUL CROAT … Productia croata „Mai mare decat trauma / Bigger Than Trauma”, in regia Vedrana Pribacic, 2022 va rula Duminica 28 ianuarie, la Muzeul „Vasile Parvan”. „Mai mare decat trauma” este un documentar despre un grup de femei din Vukovar, ale caror familii au fost ucise in razboiul…

- CONFERINTA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza o noua conferinta cu tematica istorica: Armata din epoca Unirii Principatelor. Modele si perceptii externe. Aceasta se inscrie in randul manifestatiilor prilejuite de una dintre cele mai importante sarbatori nationale, ziua de 24 Ianuarie, dorind…

- DECIZII… Astazi, la PSD Barlad a avut loc o ședința, in care s-a stabilit ca Adrian Nicolae Bobeica este cel care preia funcția de președinte interimar al organizației, ramasa libera dupa ce deputatul Adrian Solomon, cel care o deținerea din 2007, a devenit președintele interimar al organizației județene…

- NOUTATE … Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua conferinta cu tematica arheologica, in colaborare cu Institutul de Arheologie Iasi, Academia Romana-Filiala Iasi. Fortificatia de la Albesti este cunoscuta in literatura de specialitate mai veche cu numele de Cetatuia Vladnic si este situata…