Stiri pe aceeasi tema

- SFIDARE… La conferința extraordinara de saptamana trecuta a Organizației Județene a PSD Vaslui nu s-a stropit doar cu venin spre adversarii politici, ci s-au varsat și lacrimi, iar momentul emoționant l-a avut in prim-plan pe primarul Vasile Paval. Acesta și-a desemnat urmașul la Primaria Vaslui la…

- LANSARE… Fostul secretar general al Guvernului Romaniei, vasluianul Sorin Chelmu, s-a intors acasa, determinat mai mult ca niciodata sa schimbe in bine fața județului. Acesta a fost prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, drept candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR)…

- OFICIAL… Dan Marian a semnat adeziunea la PSD intr-un cadru restrans și secret, urmand ca explicațiile sa fie oferite alegatorilor gura-casca, prin intermediul presei, vineri. In ceea ce privește schimbarea de culoare, se pare ca a devenit un obicei, pentru acest politician, schimbarea partidelor. E…

- MIRACOL… Ies la iveala detalii tulburatoare, in urma accidentului din zona fermei Marul de Aur. Barbatul de 32 de ani, din comuna Buciumeni, judetul Galati, aflat la volanul masinii in care erau si doi copii, fiica sa, de 3 ani, si nepoata sa, in varsta de 6 ani, a adormit la volan si doar un […] Articolul…

- PATRIOT… Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al partidului AUR, a venit la Vaslui sa prezinte lista de candidați la alegerile europarlamentare din 9 iunie, unde a prezentat-o și pe Laura Gherasim, vasluianca din AUR, care este nascuta, crescuta și educata in județul nostru,…

- TRANȘANT… Conducerea Organizației Județene a Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Vaslui a organizat joi o noua conferința de presa pentru a aduce in atenția vasluienilor mai multe aspecte importante pentru comunitatea locala. De departe, discursul care a captat cel mai mult atenția jurnaliștilor…

- JURNAL DE CAMPANIE…AUR Vaslui a inceput campania de strangere a semnaturilor pentru alegerile europarlamentare și locale și profitand ca astazi este 1 Martie, reprezentanții partidului au oferit celor care trec pe langa cortul amplasat in fața magazinului Central o floare, ca simbol al inceputului de…

- Biserica „Sfantul Dumitru” din Bacau, a doua ca marime din oraș dupa Catedrala „Inalțarea Domnului”, a fost jefuita recent de mai mulți tineri, care au pus ochii pe cutia milei. La acest lacaș de cult, aflat in zona Narcisa din Bacau, participa la slujbe mii de enoriași, duminica de duminica, și mulți…