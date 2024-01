Moraru-Iorga demontează argumentele CSM: Pas hotărâtor spre șefia Secției I DNA Este zi decisiva pentru Moraru-Iorga! Aceasta s-a prezentat in fața Ministrului Justiției, pentru a susține un interviu. In urma interviului, Alina Gorghiu va decide daca va menține propunerea de numire a lui Moraru-Iorga la sefia Sectiei I DNA . Moraru-Iorga Mihaela demonteaza argumentele CSM PUTEREA a urmarit interviul acordat de Moraru-Iorga la Ministerul Justiției. In cadrul interviului, aceasta a demontat argumentele CSM, demonstrand astfel calitațile care o recomanda pentru numirea in aceasta funcție. In avizul negativ, CSM preciza ca lipsa de asumare, existența unei incompatibilitați intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

