- Clinic, afecțiunea se caracterizeaza printr-o perioada de incubație variabila, cuprinsa intre trei-cinci zile, și care se manifesta prin febra, mialgii, cefalee, transpirații, astenie fizica. Perioada de stare dureaza doua-trei saptamani.

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a fost achitat de Tribunalul Timis, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de instigare la abuz in serviciu, dupa ce a convins trei asistente sa recolteze probe pentru teste COVID-19 la firma la care este asociat,…

- Femeile din vestul țarii pot sa beneficieze de mamografii gratuite la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. La inceput de an, medicii instituției sanitare informeaza persoanele eligibile ca pot veni cu trimiterea de la medicul specialist. Cancerul de san este unul din cele mai comune patologii…

- Opt copii, cu varste cuprinse intre 3 și 8 ani, aflați in plasament la doua familii de asistenți maternali din localitatea Fadimac (comuna Balinț), sunt internați in spital cu suspiciune de botulism. In cadrul focarului au fost identificate 11 cazuri, din care 8 sunt internate la Spitalul…

- Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” și Spitalul de Boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara se lupta cu valul de viroze care a acaparat populația pediatrica, odata cu revenirea copiilor la școala. Pe langa gripa și celelalte viroze respiratorii, rujeola infecteaza din ce in ce mai mulți copii iar…

- Peste 100 de femei tinere, afectate de o boala grava, tratate la Timișoara. Spitalul "Victor Babeș" Timișoara deține singurul Centru expert din vestul țarii pentru diagnosticarea și tratarea pacienților cu hipertensiune arteriala pulmonara.

- Indiferent ca este vorba de praf, substanțe chimice sau polen de la anumite plante, alergiile sunt din ce in ce mai comune, avertizeaza medicii. Conform statisticilor, acestea afecteaza undeva la o cincime din populație. Exista mai mulți factori de risc pe care medicii ii iau in considerare atunci cand…

- Medicii ne invața cum sa tratam mușcatura de porcMedicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara atrag atentia ca in preajma Craciunului creste si numarul pacientilor care se prezinta la medic dupa ce au fost muscati de porc. Specialistii spun ca ranile provocate de muscatura…